Красовский прокомментировал опрос об отношениях россиян к правам геев

«Удивительного ничего нет, люди так говорят последние 15 лет. Цифра одна и та же. Тем более что 47% не «за» или «хочет», а «за» или «может быть», там несколько вариантов ответа», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Антон Красовский, комментируя опрос «Левада-центра», согласно которому почти половина респондентов выступила за равные права для геев.

Журналист и общественный деятель Антон Красовский отметил, что за все время опросов «за» выступает одно и то же количество россиян. А сейчас, по мнению собеседника, происходит поляризация, которая стала следствием закона о запрете гей-пропаганды, принятого в 2013 году. «Государство принимает законы, которые поляризуют общество абсолютно любыми способами. Как правило, это делают крупные игроки, которые выступают на стороне государства, раскачивая лодку», – считает активист.

Ранее «Левада-центр» опубликовал опрос, который показал рост толерантности россиян по отношению к ЛГБТ: 47% жителей России выступили за равные права для геев и лесбиянок и 43% – «против». Отмечалось, что это самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за последние 14 лет исследований. В 2005 году за равные права выступал 51%.

Красовский также отметил, что любое большое общество умеренно настроено. «Оно не хочет, чтобы жгли или насиловали соседей, убивали или отправляли их в лагеря. Для этого должно быть серьезное государственное потрясение, тотальное унижение нации. В России этого не происходит», – добавил журналист.

Говоря о настроениях в стране, Красовский отметил, что Россия в своей основной массе более гомофобна, чем, например, европейские страны и США. «Россия страна огромная и не монокультурная, люди живут по-разному. Человек из Ставропольского края – не человек с Арбата. Проблема в том, что в России отсутствует понятие уважения к частной жизни, также отсутствует понятие о независимом суде. Вопрос не в правах геев, а в правах людей», – полагает Красовский.