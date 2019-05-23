Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.

Момент катапультирования попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, передает РИА «Новости».

В ролике видно, как пилот катапультировался и выпустил парашют, а самолет полетел дальше по прямой траектории.

Ранее сообщалось, что летчику удалось выжить в авиакатастрофе, а борт влетел в здание склада на территории авиабазы ВВС.