Московские власти предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»

Департамент труда и социальной защиты Москвы считает, что тексты песен и клипы музыкальной группы «Френдзона» опасны для детей.

«Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы «Френдзона» могут быть опасны для их детей. Предложение носит рекомендательный характер», – сказала заместитель руководителя ведомства Екатерина Бербер.

В департаменте сообщили, что в середине апреля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попросила столичную прокуратуру обратить внимание на клипы группы «Френдзона», передает РИА «Новости».

По ее словам, в видео этой группы содержится информация, которая причиняет вред здоровью и развитию детей, а также представляет угрозу их жизни. Потяева попросила взять на контроль ситуацию и помочь с запретом на проведение концертов группы в Москве.

Департамент добавил, что прокуратура отправила копию этого обращения в правительство Москвы.

Группа «Френдзона» называет себя «школьным поп-панк-коллективом». У музыкантов вымышленные биографии, а их настоящие личности неизвестны. В их сообществе в социальной сети «ВКонтакте» состоит 450 тыс. человек.

Ранее в муниципалитеты Москвы поступило требование информировать о вреде творчества группы «Френдзона». Сама Потяева высказывалась, что не просила запрещать концерты, а обратилась в Департамент труда с просьбой проверить, «что это за представление такое» (концерт «Френдзоны»), и прислать информацию.

Напомним, в России отменили несколько концертов популярных у молодежи исполнителей. С проблемой отмены выступлений столкнулись Элджей, Монеточка, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, IC3PEAK и некоторые другие. Например, в сентябре в связи с выявленными прокуратурой нарушениями в Нижнем Новгороде отменили пять выступлений.

Однако в МВД заявили, что не давали региональным подразделениям указаний относительно отмены выступлений.