Путин назвал основную ценность на современном рынке труда

Основополагающей ценностью человека являются его таланты, образование и способности, заявил президент России Владимир Путин.

«В сегодняшнем, бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, и те или иные природные ресурсы, а человек и его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью», – заявил Путин на 10 съезде Федерации независимых профсоюзов России, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что национальные проекты России направлены на защиту талантов и способностей людей.

Глава государства подчеркнул, что общей целью нацпроектов и профсоюзов является повышение благосостояния россиян, качества образования, здравоохранения, поддержка семьи и снижение уровня бедности.

Ранее в ходе съезда Путин заявил, что руководители предприятий, мешающие созданию профсоюзов, занимаются самоуправством, и призвал силовые службы пресекать подобные действия.