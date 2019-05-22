Путин раскритиковал глав предприятий, мешающих созданию профсоюзов

Президент Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, и призвал силовые службы пресекать такие действия.

«Бывает так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, препятствуют иногда деятельности профсоюзной организации», – заявил глава государства, выступая на Х Съезде Федерации независимых профсоюзов России.

По его мнению, «такие самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы». Путин указал, что прокуратура должна пресекать подобные факты, передает ТАСС.

«Добавлю здесь, что, как правило, такое положение дел складывается в тех регионах, где формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должное внимание сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры просто подстраиваются под сложившийся порядок», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «государство, власти в любом случае обязаны оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан». «Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речь не идет», – добавил Путин.

Президент отметил, что в Международной организации труда российское трудовое законодательство оценивают, как одно из лучших в мире. Он также добавил, что профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке законов в этой сфере, должны также энергично контролировать их исполнение, передает РИА «Новости».

Кроме того, он поручил правительству и властям регионов активизировать продуктивный диалог с работодателями и профсоюзами по вопросам прав трудящихся.

«Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо не откладывая активизировать работу в формате «Власть – работодатели – профсоюз», задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях. Словом – наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям», – сказал глава государства.