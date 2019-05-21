Суд в Люберцах приговорил куратора группы смерти к шести годам тюрьмы

Куратора группы смерти для подростков, 34-летнего жителя подмосковных Люберец приговорили к шести годам колонии строгого режима; одного из участников сообщества удалось спасти в последний момент.

Житель подмосковных Люберец Александр Глазов сначала сам стал жертвой преступников. Он женат, у него два ребенка. Но в 2017 году мужчина случайно наткнулся в социальной сети на группу под названием «Синий кит», вступил в нее, стал выполнять определенные задания, связанные с риском для жизни, сообщает «Московский комсомолец».

На последнем из 50 уровнях Александр должен был совершить самоубийство, однако он решил покинуть сообщество. Уже в другой социальной сети бывший координатор группы предложил ему самому создать подобное сообщество. За жизнь человека в возрасте от 14 до 22 лет Глазову предложили 800 тыс. рублей. Он согласился, в суде сказал, что нужны были деньги.

Свое сообщество он назвал «На грани жизни», набрал восемь человек, скопировал задания у сообщества, в котором был ранее. Главным участником стала 15-летняя девушка, которая была обделена вниманием родителей, отмечает портал. По указанию Глазова она ранила себя, а последнее задание ей не дали выполнить оперативники – они застали ее на крыше дома и вызвали родителей.

Следователи возбудили в отношении Глазова уголовное дело по статье УК РФ «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Люберецкий городской суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима. На процессе Глазов полностью признал свою вину и способствовал проведению судебного следствия.