Матвиенко выразила надежду на большее число женщин в конкурсе «Лидеры России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что с каждым годом за победу во всероссийском конкурсе «Лидеры России» будут бороться все больше женщин, об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Спикер Совфеда стала наставником одной из победительниц конкурса Светланы Костиковой и провела с ней встречу, передает ТАСС.

«Председатель Совета Федерации выразила надежду, что с каждым годом в борьбе за победу будет принимать участие все большее число женщин, настроенных занять лидирующие позиции в бизнесе, органах государственной власти, политике», – пояснили в пресс-службе.

Она предложила победительнице конкурса поработать над предложениями по привлечению инвестиций в регионы в составе команды Российского фонда прямых инвестиций.

«Вы получили приглашение работать в команде Российского фонда прямых инвестиций, организации, которая занимает особое место в сфере инвестиционной деятельности. За восемь лет работы РФПИ осуществил более 70 проектов практически во всех субъектах. Совет Федерации как палата регионов тесно сотрудничает с фондом», – подчеркнула Матвиенко.

«Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.