Нефть подорожала из-за рисков на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, в то время как инвесторы следят за развитием событий вокруг конфликта Ирана и США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% – до 72,19 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,43%, составив 63,48 доллара, передает РИА «Новости».

Поддерживают котировки нефти опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке, в частности, между Ираном и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение за Тегераном. При этом, согласно его словам, США ответят «огромной силой» в случае агрессии Ирана против Штатов.