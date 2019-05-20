Порошенко съехал из здания администрации президента Украины

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко сообщил, что покинул здание администрации президента Украины в Киеве.

Порошенко рассказал в Twitter, что «переехал в прозрачный офис» своей партии, передает RT.

Кроме того, он сообщил, что встретился с «хорошими друзьями Украины»: американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в ЕС Гордоном Сондландом.