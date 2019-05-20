«Интер РАО» попросило открыть линии электропередачи в Латвию и Эстонию

«Интер РАО» призвало к открытию для торговли электроэнергией линии электропередачи между Россией и Латвией, Эстонией, сообщила член правления – врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина.

«Мы обращаемся и просим открыть для торговли сечения на существующих линиях «Россия – Латвия» и «Россия – Эстония», помимо действующих «Россия (Калининград) – Литва» и «Белоруссия – Литва». Белоруссия взимает еще плату за транзит, так что прямые поставки в Эстонию и Латвию были бы интересны», – сказала Панина, передает РИА «Новости».

В настоящее время коммерческие поставки российской электроэнергии идут только в Литву. Отвечая на вопрос, в чем сложность с открытием линий через Эстонию и Латвию, Панина пояснила, что в 2013 году системные операторы (диспетчеры энергосистем) стран Балтии подписали соглашение о том, что для поставок из других стран выделены только два сечения: «Калининград – Литва» и «Белоруссия – Литва». Чтобы увеличить их число, нужно переподписать соглашение.

«Системные операторы считают, что это вопрос местных регуляторов. Российская сторона поднимала этот вопрос на заседаниях комитетов БРЭЛЛ (энергокольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы), – нам пока не ответили. Здесь вопрос политический, и это понятно: для Эстонии и Латвии при открытии границ встает выбор между своими электростанциями и импортом. Но мне кажется, в условиях конкурентного рынка выбор должен в первую очередь диктоваться экономическими законами», – сказала Панина.

При этом компания считает недопустимым появление дискриминации, когда Прибалтика будет пользоваться энергоинфраструктурой России и одновременно вводить ограничения для российской электроэнергии.

«Также страны Балтии в настоящее время используют линии «Россия – Латвия» и «Россия – Эстония» для обеспечения собственной надежности и торговых операций между своими энергосистемами. В этой связи мы говорим о недопустимости возникновения дискриминационной ситуации, в которой энергосистемы стран Балтии будут использовать энергосистему России для своих целей и одновременно вводить ограничения для российской электроэнергии», – подчеркнула член правления «Интер РАО».

«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,2 ГВт. Кроме того, «Интер РАО» – единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России.