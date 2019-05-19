Белоруссия согласовала дорожную карту по урегулированию ситуации с поставками нефти

Представители Белоруссии согласовали проект дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с поставками нефти, заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

«После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества», – передает ТАСС слова Ляшенко.

Он отметил, что Белоруссия предложила России увеличить поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в максимально короткие сроки.

Ляшенко отметил, что проект дорожной карты по поставкам нефти направлен для подписания вице-премьеру России Дмитрию Козаку, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостановила прием нефти из России. 7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти.