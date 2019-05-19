ЮНЕСКО заявило о гибели одного коренного языка в месяц

По меньшей мере один коренной язык умирает в месяц или чаще, рассказал глава отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

«Чаще, чем раз в месяц – раз в неделю или две недели – умирает один язык. Это просто статистика. Что же делать? Просто наблюдать за этим, сохраняя в памяти название очередного умершего языка? Нет. Мы создали атлас языков, которые находятся под угрозой, что позволит сохранить те языки, которые пока еще не умерли, чтобы следующие поколения имели к ним доступ», – передает его слова РИА «Новости».

Радойков отметил, что общая численность коренных языков в мире находится в диапазоне от пяти до шести тысяч. Он затруднился сказать, где быстрее всего исчезают языки, однако предположил, что в первую очередь в Африке и Латинской Америке.

«Это связано с тем, что иногда остаются такие языки, на которых разговаривают всего три-четыре человека. И когда они умирают, никто другой уже не может его заменить», – добавил эксперт.

Он назвал эту ситуацию «натуральным угасанием языков», и ситуацию исправить «невозможно».

«Но можно сохранить, найти людей, которые будут делать видео, еще как-то поучаствуют в сохранении языков… Это такой процесс. В следующие 50 лет, возможно, из мировых языков не будет половины. Это будут мертвые языки, о которых останутся только воспоминания. Здесь тоже проведу параллель с биологическим разнообразием: все исчезает. Как говорят, человек – самый большой разрушитель всего на свете. Мы могли бы гордиться – никто в мире не уничтожает так успешно разнообразие», – заключил Радойков.