Российские соотечественники захотели создать округ дальнего зарубежья

Российские соотечественники из стран Америки, Австралии и Новой Зеландии хотят добиться создания избирательного округа для дальнего зарубежья, чтобы иметь своего представителя в Государственной думе, сообщил председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков.

«Мы предложим Всемирному конгрессу соотечественников вопрос о создании округа дальнего зарубежья, чтобы мы могли представить своего депутата, как это сделано в Испании, Франции», – приводит его слова ТАСС.

Об этом Лобков сообщил по итогам прошедшей в Буэнос-Айресе конференции. Он добавил, что на встрече также обсуждалось изменение законодательства о гражданстве. «У нас есть много соотечественников, которые выехали с советскими паспортами и хотели бы получить российское гражданство, но они не могут сделать это без отказа от своего гражданства», – пояснил он.

Кроме того, соотечественники хотели бы получить возможность принимать решение о получении российского гражданства ребенком без согласия второго родителя.

На конференции также была отмечена необходимость более активного участия соотечественников в экономической сфере, в частности, продвигая российские товары и услуги на рынки стран проживания. «Потенциал соотечественников не используется Россией», – отметил Лобков в этой связи.

Ранее сообщалось, что ФБР усилило давление на российских соотечественников в США.