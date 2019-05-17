Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о доплате классным руководителям, об этом глава города сообщил в ходе бала в честь педагогов и победителей конкурса учителей общеобразовательных школ.

Классные руководители в Петербурге начнут получать доплату к официальной заработной плате с 1 сентября 2019 года; по поручению Беглова вопрос прорабатывается в городском комитете финансов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Буквально недавно я дал поручение комитету финансов, чтобы они разработали положение о доплате классным руководителям. И мы вам готовим к 1 сентября такой подарок. Сколько это будет, скажу 1 сентября», – сказал градоначальник в ходе торжественных мероприятий.

На церемонии также наградили победителей профильного конкурса, который проводился среди сотрудников школ Петербурга.