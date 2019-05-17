Задержаны подозреваемые в афере с автозапчастями на 500 млн рублей

Сотрудники полиции задержали трех человек, подозреваемых в крупном мошенничестве с поставкой автозапчастей более чем на 500 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержание проводилось в Рязанской и Новгородской областях, сообщается на сайте МВД.

По информации следствия, задержанные размещали объявления о продаже по низким ценам запчастей из Европы на 100 разных интернет-сайтах. Злоумышленники просили внести половину суммы в качестве предоплаты. После получения денег мошенники сообщали о невозможности поставки товара. Вместо этого они предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату.

«С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась... по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2 тыс. человек, ущерб превысил 500 млн рублей», – отметила Волк.

Полученные деньги обналичивались через фиктивные финансовые операции с подконтрольными организациями и выводились за рубеж.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Двое задержанных арестованы, еще один находится под домашним арестом.