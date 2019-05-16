В России выпустили календарь с посланием Путина Федеральному собранию

Издательство «Национальный продюсерский центр «Сеть» выпустило в продажу календарь «Читай между строк», в котором отражены тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Календари появились в магазине «Москва», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Календарь охватывает период с апреля 2019-го по апрель 2020 года. Продукт призван стать своеобразной «напоминалкой» для тех, кому адресовано послание – чиновникам разного уровня, выступить дорожной картой для сверки повседневной работы с прямыми указаниями президента и мнением народа.

Каждый месяц содержит пункт послания и интерпретации, собранные волонтерами «Сети» у участников фокус-групп в 12 регионах России. Всего в работе над календарем приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.

Прямая речь школьников, студентов, рабочих, врачей, учителей, ученых, предпринимателей размещена буквально между строк выступления президента. Издательство подчеркивает, что каждое высказывание – реальная, живая реакция одного или нескольких респондентов на послание.

Читать между строк предлагается депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, министрам, губернаторам и другим высшим чиновникам. Им календарь будет отправлен по почте. Остальные заинтересованные могут приобрести настенную или настольную версию по цене 440 рублей.