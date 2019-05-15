Песков рассказал, смотрит ли Путин «Игру престолов»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, интересуются ли в Кремле финалом «Игры престолов» и смотрит ли сериал Владимир Путин.

«Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, просто не имеет на это времени», – ответил Песков, сообщает РИА «Новости».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 70% россиян не смотрели или не планируют смотреть телесериал, а 20% – смотрят или планируют посмотреть.

Также был раскрыт секрет успеха сериала. Он объясняется тем, что «Игра престолов» полностью удовлетворяет потребности людей, среди которых желание иметь друзей и ощущать принадлежность к определенному социуму.