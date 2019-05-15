Конституционный суд Молдавии не позволил Додону сменить премьера

Президент Молдавии не должен инициировать процедуру утверждения нового премьер-министра в условиях отсутствия функционального парламента, зачитал решение Конституционного суда республики председатель КС Михай Поалелунжь.

«Президент Республики Молдова не может выдвигать кандидата на пост премьер-министра в отсутствии органов управления парламентом», – приводит его слова ТАСС.

Так Конституционный суд ответил на запрос президента Молдавии Игоря Додона.

После парламентских выборов 24 февраля Молдавия впервые оказалась в ситуации, когда новоизбранные депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования, которые не могут сформировать парламентское большинство.

Додон уже заявил, что инициирует процедуру роспуска парламента в середине июня, если депутаты не сформируют парламентское большинство к этому сроку.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием.