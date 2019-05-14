Глава ВЦИОМ объяснил любовь россиян к персонажам «Игры престолов»

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал газете ВЗГЛЯД результаты опроса, посвященного любимым персонажам сериала «Игры престолов». Согласно данным опроса, любимцами российских зрителей оказались Дейнерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

Федоров считает, что персонажа Дейнерис зрители полюбили за справедливость, за попытки свергнуть тиранию и освободить рабов. «Это образ слабой женщины которая не сгибается перед невзгодами, но думаю, что все это до просмотра пятой серии последнего сезона – там Дейнерис представляется совершенно в другом свете, и все симпатии к ней сойдут на нет»,– полагает собеседник.

Тирион Ланнистер, по мнению Федорова, является самым человечным из персонажей, а также сложным драматическим героем.

«Это человек с известными слабостями, даже с физическими недостатками, не хороший, не плохой, а сложный. Настоящий драматичекий герой, не кортонный, а вполне живой, который плюс ко всему, максимально талантливо сыгран»,– заметил собеседник.

«Говоря о возможной связи выбранного персонажа с национальным характером россиян, Федоров отметил, что никакой подобной связи он не видит. «Это просто класичеий герой который проходит через тысячелетия развития нашей литературы и даже эпоса»,– подчеркнул собеседник.

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кто из героев сериала «Игра престолов» пользуется любовью росийских зрителей.