Немецкий концерн засудили в США на 1,8 млрд евро

Суд в Калифорнии приговорил немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer к выплате компенсации в размере 1,78 млрд евро супружеской паре в США.

Супруги из США обвинили принадлежащую концерну Bayer компанию Monsanto в производстве ядовитого гербицида, сообщает Deutsche Welle.

Истцы утверждали, что глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, стал причиной развития у них онкологического заболевания. Они также убеждали, что Monsanto манипулировала данными исследований, чтобы скрыть потенциальную опасность.

Этот процесс стал третьим случаем, когда Bayer проиграл из-за глифосата. Сейчас в США в суды поданы более 13 тыс. исков против Monsanto.

Однако адвокаты концерна настаивают на том, что продукция Monsanto не могла наносить вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен.

Уточняется, что на вопрос об опасности глифосата для здоровья человека единого ответа нет. Так, агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе считают, что риски развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида отсутствуют. Однако в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.

Глифосат используется и в России. Химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками «Раундап», «Глифор», «Торнадо», «Ураган».

Ранее стало известно, что вьетнамские власти потребовали от Monsanto компенсации за то, что она в 1960-1970-е годы поставляла военным США гербициды, распыляемые в ходе войны во Вьетнаме.