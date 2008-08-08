Вьетнам потребовал компенсации за распыление военными США пестицидов

Вьетнамские власти потребовали от американской компании Monsanto компенсации за то, что она в 1960-1970-е годы поставляла военным США гербициды, распыляемые в ходе войны во Вьетнаме.

Вьетнам решил требовать компенсации жертвам химикатов после того, как компанию обязали выплатить штраф в 289 млн долларов школьному садовнику Диуэйну Джонсону, который пользовался гербицидом Roundup и заболел раком, передает «Интерфакс».

Вьетнамский МИД отметил, что это доказывает вредность гербицидов Monsanto, хотя США ранее заявляли об обратном.

Речь идет о синтетическом гербициде «Агент оранж», который ВВС США распыляли над Вьетнамом для уничтожения растительности в стране, чтобы повстанцы не могли выращивать пищу в тропических лесах. В «оранже» содержался крайне токсичный диоксин, который приводит к раку и врожденным дефектам.

Среди жертв «оранжа» немало и американских военных. Они также добиваются компенсации от правительства.