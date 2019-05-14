Названы самые частые ошибки при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД рассказали об ошибках, которые чаще всего допускают сдающие экзамен на получение водительских прав.

По данным ведомства, зачастую кандидаты не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом. Также сдающие часто забывают включать поворотник перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой, передает RT.

Кроме того, в число распространенных ошибок вошли неуверенное управление автомобилем, создание помехи транспортному средству, имеющему преимущество, а также «действие или бездействие кандидатов в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения ДТП».

По данным МВД, в 2018 году сотрудники ГИБДД приняли более 3 млн теоретических экзаменов у будущих водителей. Только 1,2 млн человек (41%) сдали на права с первого раза.

Ранее в ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российским водителям готовят ряд жестких мер.