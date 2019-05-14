Экс-президент США Картер в 94 года собрался на охоту, но сломал шейку бедра

Бывший глава американского государства 94-летний Джимми Картер перенес операцию после перелома шейки бедра, сообщает Центр Картера.

Картер «упал у себя дома», когда собирался отправиться «на охоту на диких индеек», передает РИА «Новости».

Медики сообщили, что операция прошла успешно, бывший президент США уже вернулся домой.

Сейчас он «беспокоится главным образом о том», что не успел подстрелить разрешенное количество птиц, а сезон охоты уже заканчивается. Картер надеется, что «штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит» в 2020 году.

Напомним, Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.