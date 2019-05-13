Из шахты в Кузбассе срочно вывели более 100 горняков

Горняки на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке Кемеровской области срочно выведены на поверхность после остановки главного вентилятора, который подает воздух, сообщил источник в экстренных службах.

«Остановлен вентилятор главного проветривания на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе. На (этот) момент в шахте находился 121 человек, все были выведены на поверхность, пострадавших нет», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что вентилятор уже запустили, восстановлено проветривание шахты.