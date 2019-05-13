Стоимость подходов к Крымскому мосту собрались увеличить на 3,4 млрд рублей

Минэкономразвития предлагает увеличить расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту на 3,38 млрд рублей, сохранив при этом срок их сдачи в декабре 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на проект предложения МЭР.

Таким образом бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов вырастут с 27,66 млрд до 31,04 млрд рублей. Большая часть из добавленной суммы (2,9 млрд рублей) приходится на увеличение расходов на строительство подходов к мосту (до 20,7 млрд рублей), а еще 542 млн рублей необходимы на увеличение затрат на обеспечение безопасности железнодорожных подходов (до 5,7 млрд рублей), сообщает РБК.

Перераспределение средств должно произойти после предложений правительства Крыма и Севастополя, которые указали на необходимость «эффективного использования средств федерального бюджета» по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

«Дополнительные средства понадобятся для переноса участка железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, чтобы сохранить уникальный памятник археологии и для устройства насыпей. Три километра железной дороги прокладываются на 140 м южнее, чтобы сохранить античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», – сообщил представитель информационного центра Крымского моста.

Дополнительные работы, как пояснил представитель инфоцентра, не повлияют на сроки сдачи железнодорожной части моста – он заработает, как и планировалось, в декабре 2019 года.

В конце апреля сообщалось, что строители уложили более половины рельсов на железнодорожной части Крымского моста.