«Звезда» извинилась за комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Телеканал «Звезда» опроверг информацию, изложенную в заметке от 12 мая, согласно которой умершая в 2015 году оперная певица Елена Образцова якобы прокомментировала смерть журналиста Сергея Доренко.

«По факту появления недостоверной информации на сайте телеканала было проведено служебное расследование. Все виновные были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Недостоверный материал с сайта удален», – отмечается на сайте телеканала.

Редакция официально принесла извинения дочери артистки Елене Макаровой, заслуженной артистке России Ларите Магомедовой, читателям и всем, кого могло задеть появление упомянутой публикации.

Напомним, новость с комментарием Образцовой появилась на сайте «Звезды» утром 12 мая. В заметке сообщалось, что оперная певица приехала на похороны Доренко на Троекуровское кладбище, хотя прощание с журналистом так и не состоялось. Артистка также якобы рассказала, что Доренко «не шел на компромиссы» и «руководствовался только правдой».

К вечеру в публикации изменили народную артистку на «дочь Елены Образцовой», а на следующий день заметку удалили.

Жесть!



Елена Образцова умерла ещё в 2015 году! pic.twitter.com/uHkPp6wzWS — Шаден (@ShadenFM) 13 мая 2019 г.

Елена Образцова – оперная певица и режиссер, народная артистка СССР. Она скончалась 12 января 2015 в одной из больниц Москвы, ей было 75 лет.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.