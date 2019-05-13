Уснувший на велотренажере кот рассмешил соцсети

Пользователей Сети покорили два кота, удивляющие своей способностью засыпать в любой позе и где угодно, например, на велотренажере.

Давно известно, что кошки выбирают весьма странные места для отдыха. Одним из таких мест оказался велотренажер, который приглянулся рыжему коту. Хозяйка усатого запечатлела как ее питомец карабкается на тренажер и, свесив лапы и хвост, готовится вздремнуть.

«Я уже чувствую, как уходят килограммы», – пошутили по этому поводу пользователи соцсетей.

Еще один котик впечатлил своей способностью мгновенно засыпать: он закрыл глаза и начал посапывать в момент игры со своей хозяйкой, пишет Sputnik.

Женщина рассказала, что нашла котенка на улице в Стамбуле и решила приютить его. Получивший новый дом малыш играл весь день и до последнего сопротивлялся сну, боясь пропустить что-то интересное. Однако сон все-таки настиг котенка прямо во время игры.

Ранее в Сети появилось видео с котом – фанатом фортепианной музыки, который спокойно спит внутри пианино, пока не нем играет музыкант.