Уснувший в фортепиано во время игры кот удивил пользователей Сети

В Сети появилось видео с котом – фанатом фортепианной музыки, который спокойно спит внутри пианино, пока не нем играет музыкант.

Кошки любят выбирать для сна тихие и теплые места, например, радиаторы или лучший стул в гостиной. Однако некоторые коты предпочитают необычные места для отдыха. Так, один серый кот решил поспать в работающем фортепиано, пишет Daily Mail.

На появившемся в Сети видео можно заметить, как котик спокойно спит на клавишах фортепиано, пока молодой человек играет. Голова кота плавно покачивается, когда руки пианиста скользят по клавишам. В какой-то момент сонный кот даже вытягивает лапы, словно убаюканный музыкой.

Ранее пользователи Сети пришли в восторг от наглости кота, который проигнорировал просьбы хозяев и уснул в цветочном горшке.