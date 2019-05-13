Во Франции осудили «антироссийскую истерию»

Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Евросоюз прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику в отношении Североатлантического альянса.

На предстоящих выборах в Европарламент Меланшон призвал выбрать депутатов, которые изменят политику ЕС. «В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте», – заявил Меланшон.

Политик рассказал, что его часто называют «российским агентом», и признался, что его радует этот факт, поскольку он «хочет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Он также раскритиковал идею вступления в НАТО Грузии, назвав это «глупой провокацией». Кроме того, политик также предостерег от принятия в Североатлантический альянс Украины, подчеркнув, что Европа не может контролировать НАТО и что она не заинтересована «в наращивании напряженности» с Россией.

В прошлом году Меланшон заявил, что Европа начала срочно готовиться к войне с Россией, не спрашивая мнения французского народа.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет Европы обязан относиться к России как к равному участнику организации и уважать ее права.