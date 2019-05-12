В Уэльсе самолет упал на трассу

Легкомоторный самолет разбился об автодорогу в Уэльсе, но избежал столкновения с автомобилями, сообщают СМИ.

Воздушное судно упало на дорогу А40 возле Абергавенни в Уэльсе, сообщает Би-би-си.

На борту самолета находились три человека. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу.

Из-за крушения самолета были оборваны силовые железнодорожные кабели, один поезд вынужден был совершить аварийную остановку.

Предполагается, что самолет пытался совершить аварийную посадку, но задел провода.