В Китае одновременно спустили на воду два ракетных эсминца

В северо-восточной провинции Китая Ляонин на судостроительной верфи города Далянь одновременно спустили на воду два ракетных эсминца проекта 052D, сообщает китайский таблоид Global Times.

Церемония спуска кораблей на воду состоялась утром 10 мая. Эсминцы проекта 052D полным водоизмещением 7,5 тыс. тонн имеют длину 157 метров и ширину 17 метров и являются самыми передовыми и боеспособными военными кораблями Китая, передает РИА «Новости».

Проект 052D – первый корабль китайского флота, оснащенный установками вертикального пуска (УВП) модульно-ячеистого типа.

УВП рассчитаны на пуск противолодочных ракето-торпед «Чанъин-2» (CY-2) с дальностью стрельбы 18 км; зенитных ракет «Хунци-9» (HQ-9) различных модификаций с дальностью стрельбы более 140 км; а также противокорабельных ракет «Инцзи-18» (YJ-18) с дальностью стрельбы до 220 км. В одной ячейке УВП помещается одна или четыре ракеты в зависимости от типа и размера.

Четыре модуля УВП по восемь ячеек в каждом расположены в носовой части корабля перед надстройкой, четыре других – в кормовой части надстройки перед вертолетным ангаром.

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