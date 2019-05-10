Стали известны обвинения в адрес сотрудника Mash

В отношении продюсера телеграм-канала Mash Михаила Кумброва возбуждено уголовное дело об использовании подложного документа.

«Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. На основании этих документов попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета», – сообщил источник в правоохранительных органах Москвы ТАСС.

Он уточнил, что возбуждено дело по статье «Использование подложного документа».

Собеседник агентства не уточнил о каких именно документах идет речь, однако РБК ранее сообщало, что сотрудник Mash воспользовался поддельным бланком запроса Генпрокуратуры.

Напомним, 10 мая главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что в редакции проводятся обыски. Позже там подтвердили задержание сотрудника, работавшего над сюжетом о катастрофе самолета в аэропорту Шереметьево, но заявили, что поддельных документов у него не было.