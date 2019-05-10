Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Telegram-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников после прошедших накануне обысков.

«Тут так много теорий в СМИ и тг-каналах, что придется пояснить, в чем же дело», – говорится в сообщении канала.

«Наш журналист в ИВС под сильнейшим давлением, обыски, вся наша техника изъята, часть ребят провела по 6 часов на допросах (их пока отпустили). Им угрожали, на них давили из них пытались вытащить сведения, которых у них быть не может», – пишет Mash.

Телеграм-канал в разделе «что было» отмечает, что «сотрудник проводил расследование по трагедии в Шереметьево. Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов – тут-то его и задержали».

Ранее главный редактор проекта Максим Иксанов сообщил об обысках в издании.