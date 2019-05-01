Антонов указал на отсутствие доказательств вмешательства России в выборы США

Вашингтон так и не продемонстрировал каких-либо доказательств причастности Москвы к вмешательству в американские выборы, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Антонов констатировал, что «расследование спецпрокурора Роберта Мюллера недавно завершилось» и «не было найдено доказательств сговора между президентом [Дональдом] Трампом и Москвой», передает ТАСС.

«Я не видел реальных доказательств каких-либо утверждений о нашем вмешательстве в выборы в США», – подчеркнул посол, однако признал, что у Москвы «нет иллюзий по поводу того, что число американских политиков, выступающих против улучшения отношений с Россией, резко сократится».

При этом, по его словам, «хочется верить, что с опровержением утверждений о так называемом сговоре, количество «сенсационных новостей по России» в американской политике сократится, а мы сможем предпринять совместные с Вашингтоном шаги для стабилизации двусторонних отношений».

Напомним, 20 апреля российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

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