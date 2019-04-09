Глава Минэкономразвития не смог ответить Путину на профильный вопрос

Во время пленарного заседания Международного Арктического форума министр экономического развития России Максим Орешкин не смог ответить на профильный вопрос президенту России Владимиру Путину и очень удивил этим главу государства.

В ходе заседания российский президент говорил о санкциях в отношении России и упомянул политику импортозамещения, передает РИА «Новости».

«В прошлом году мы вложили в импортозамещение, то есть на то, чтобы производить самим то, что покупали за границей. Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение?» – обратился Путин к Орешкину.

На этот вопрос глава Минэкономразвития ответить не смог.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит», – сказал президент.

После этого он пояснил, что Россия вложила в импортозамещение «в общем около миллиарда рублей». Путин добавил, что усилия по импортозамещению в стране будут продолжать наращивать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Орешкина за выступление в нижней палате парламента в рамках «правительственного часа» в связи с ответами на вопросы, касающиеся реализации нацпроектов.