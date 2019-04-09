Авиацию Черноморского флота подняли по воздушной тревоге

Подразделения морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, сообщили в пресс-службе флота.

Учебная тревога проводится в рамках проверки за зимний период обучения. К выполнению задач привлечены более 30 самолетов и вертолетов, передает РИА Новости.

«В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы», – говорится в сообщении.

Как отчитались в штабе, пилоты провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа. Кроме того, они выполняли задачи по тактической и оперативной маскировке.

Отмечается, что были задействованы экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолетов Ан-26, противолодочных самолетов-амфибий Бе-12, вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот из-за возможных нештатных ситуаций организовал дежурство в Черном море, где проходят учения Североатлантического альянса.

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