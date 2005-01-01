США пригрозили ЕС пошлинами

Американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать авиастроительную корпорацию Airbus, заявил офис торгового представителя США.

Как заявило торгпредство, ВТО не раз указывала, что субсидии «оказывали обратный эффект» на США, поэтому американская сторона «начинает процесс определения продукции ЕС», против которой могут ввести дополнительные пошлины, передает РИА «Новости».

Напомним, США уже выигрывали спор по Airbus с ЕС в ВТО. США обвиняли ЕС в том, что европейские страны не прекратили субсидировать концерн даже после требований ВТО.

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