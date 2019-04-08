Стало известно, кого поддержат сторонники проигравших кандидатов в президенты Украины

Большинство украинских избирателей, поддержавших выбывших из президентской гонки кандидатов, во втором туре проголосуют за шоумена Владимира Зеленского, заявил замдиректора Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Михаил Мищенко.

«Электорат наиболее рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за действующего президента Петра Порошенко», – передает его слова ТАСС.

Он сослался на результаты опроса, проведенного еще до первого тура выборов. Он обратил внимание на то, что значительное влияние на позицию электората будет оказывать призыв самого кандидата, за которого был ранее отдан голос.

Так, отметил Мищенко, среди тех, кто голосовал за лидера «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, 35% намерены поддержать Зеленского, только 2% – Порошенко. 25% сторонников лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко будут голосовать за Зеленского, 19% – за Порошенко. Среди сторонников лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко 41% – сторонники Зеленского, 10% – за Порошенко. Среди тех, кто поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко 32% потенциальных сторонников Зеленского, 16% – Порошенко.

20 марта сообщалось, что Зеленский в случае выхода во второй тур голосования победит любого соперника.

В воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура выборов. Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.