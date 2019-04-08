Порошенко уволил замглавы своей администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, но обнародует его только 21 апреля, сообщили источники в администрации и юридических кругах.

«Указ об увольнении подписан, он находится в аппарате администрации президента Украины», – сообщил источник «Украинских новостей» в администрации Порошенко

По словам других источников, Филатова уволили из-за того, что он не справился с поставленными задачами. По их словам, указ об увольнении будет обнародован только 21 апреля, чтобы не сеять панику в окружении президента.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Ранее Порошенко пообещал серьезные изменения в своей команде в случае победы во втором туре выборов, который пройдет 21 апреля.

В воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%). Второй тур намечен на 21 апреля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД