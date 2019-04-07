Пьяные украинские силовики насмерть забили пенсионера

Украинские военнослужащие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко рассказал, что мужчина отказался отдать украинским военным свой мотороллер. По его словам, события разворачивались на глазах у очевидцев, но пожилому мужчине никто не пришел на помощь – люди боялись выступить против нетрезвых вооруженных силовиков.

«Мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал шевелится, после чего один из военнослужащих, повернувшись к свидетелям, сказал, что так будет с каждым, кто попробует им возражать», – приводит слова Марочко «Луганский информационный центр».

В провозглашенных республиках Донбасса не раз заявляли, что морально-психическое состояние украинских силовиков ухудшается. ВСУ совершают преступления против мирного населения, мародерствуют и устраивают «пьяные разборки».

Так, сообщалось, что украинские силовики организуют в населенных пунктах близ линии соприкосновения в Донбассе рейды на пенсионеров, прибывших на подконтрольную Киеву территорию для оформления пенсий.