На Украине борьбу Порошенко и Зеленского превратили в конфликт «отцов и детей»

Президент Украины Петр Порошенко демонстрирует образ отца, уставшего от бед и забот, которому приходится реагировать на сына-подростка Владиммира Зеленского, пишут украинские СМИ со ссылкой на психолога, эксперта по вопросам невербальной коммуникации Валентина Кима.

Он отметил, что Порошенко выглядит уставшим. Разница в возрасте между ним и Зеленским – 12 лет (53 года против 41), но шоумен воспринимается как молодой политик, а Порошенко – как «мудрый и опытный», передает УНИАН.

«Порошенко достаточно часто демонстрирует эмоции грусти, он медленный в движениях. Действующий президент показывает образ отца, уставшего от забот и бед, который должен реагировать на сына-подростка Зеленского», – сказал эксперт.

Напомним, Зеленский и Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, предположительно, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский» – за два дня до второго тура выборов. Голосование состоится 21 апреля.

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