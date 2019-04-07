Бывший президент Мексики заявил о проникновении в дом вооруженных людей

Экс-президент Мексики Висенте Фокс Кесада заявил, что вооруженная группа неизвестных попыталась проникнуть в его дом, «создав серьезную ситуацию».

В связи с инцидентом Кесада попросил мексиканские власти о защите, передает ТАСС.

«Возлагаю прямую ответственность за безопасность лично меня и моей семьи на [президента Мексики] Андреса Мануэля Лопеса Обрадора», – заявил политик.

Обрадор в свою очередь поручил министру национальной обороны страны Луису Кресенсио Сандовалю «организовать охрану для эффективной защиты бывшего президента [Висенте] Фокса и его семьи, однако без излишеств, которые практиковались до смены режима».

Нынешний президент Мексики, избранный на высший пост в 2018 году, известен своими мерами по экономии средств, в том числе предусмотренных для обеспечения безопасности.

Так, в декабре прошлого года он выставил на продажу борт №1 (Boeing 787 Dreamliner) стоимостью более 200 млн долларов, которым пользовался его предшественник Энрике Пенья Ньето, объяснив это чрезмерной роскошью.