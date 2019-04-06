Зоолог рассказала о пристающих к ежам москвичах

Москвичей призвали не вступать в контакт с ежами, которые просыпаются после зимней спячки.

Профессор биологического факультета МГУ Ирина Беме предупредила, что животные могут быть агрессивными, а также передавать бешенство или другие заболевания, передает АГН «Москва».

По ее словам, ежам необходимо дать немного времени для адаптации.

«Малыши более толерантны, но сейчас молодежи еще нет. Сейчас есть только старые ежи, которые проснулись и к которым начинают приставать люди», – сказала зоолог.

При этом она отметила, что сами ежи за людьми «кусаться не побегут».