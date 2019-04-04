Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Грузия и Украина являются независимыми государствами, имеющими право выбирать свой путь. Даже идея того, что стремление Украины и Грузии в НАТО является провокацией в отношении России, очень опасна», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Он заявил, что если в альянсе будут считать это провокацией в отношении России, то тогда в НАТО начнут «считать, что у России есть право решать, что ее соседи могут и не могут делать».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможность вступления Грузии и Украины в НАТО.