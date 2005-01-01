В Совфеде оценили заявление польского генерала о ядерном ударе по России

«Если генерал Скшипчак не в своем уме, тогда такое заявление простительно, и ему нужно обратиться к доктору. Но это скорее преднамеренная провокация», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он ответил польскому генералу Вальдемару Скшипчаку, который заявил о готовности Запада нанести ядерный удар в случае вторжения российской армии в Польшу.

Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов назвал «очередной преднамеренной провокацией» заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о готовности Запада ответить на «российскую агрессию» ядерным оружием.

«Если этот генерал в своем уме, то должен понимать, что российская армия не собирается вторгаться на территорию Польши. Если Скшипчак не в своем уме, тогда такое заявление простительно, но ему нужно обратиться к доктору. Но это скорее преднамеренная провокация», – сказал Климов.

Сенатор не исключил, что Скшипчак сделал скандальное заявление в ходе «внутренних польских историй» или решил «показать себя на публике».

«Я не знаю, каким ядерным оружием он собрался отбиваться. В Польшу никто вторгаться не собирается. В свое время я проходил военную подготовку и понимаю, что такое применение ядерного оружия на таком театре военных действий, как Польша. Если на их территории будет применено ядерное оружие, то это будет конец польского государства. Как они собираются применять ядерное оружие, чтобы Польша при этом не пострадала? Это никому не понятно, включая самого генерала», – пояснил Климов.

Политик отметил, что подобные заявления создают скандалы, которых в российско-польских отношениях, «к сожалению, хватает».

«Хотелось бы меньше скандалов. Это пошло бы на пользу нашим странам и нашим народам. Такого рода заявления не способствуют ничему хорошему. Им бы заниматься своими делами, а не искать врагов там, где их нет, и не плодить их на пустом месте такого рода высказываниями», – подытожил Климов.

Бывший главком сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska заявил: Запад ответит на «российскую агрессию» ядерным оружием. Генерал упрекнул НАТО в медлительности при принятии решений и заявил, что это позволило бы России в случае нападения занять Прибалтику – тогда воевать альянсу с Россией пришлось бы уже на территории Польши.

Западные издания сообщали, что американские бомбардировщики B-52, переброшенные на военные базы в Европе в начале весны, совершали фиктивные ядерные атаки на Россию.

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