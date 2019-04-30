На конкурс «Цифровой прорыв» зарегистрировались более 30 тыс. человек

Больше 30 тыс. программистов и дизайнеров прошли регистрацию для участия в конкурсе «Цифровой прорыв», сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

Руководитель проекта Олег Мансуров заявил, что «с момента старта сбора заявок прошло менее месяца, а на конкурс уже зарегистрировалось более 30 тыс. человек со всех регионов страны», передает ТАСС.

Он призвал «всех талантливых и активных IT-специалистов к участию во всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв».

Заявки будут приниматься до 12 мая.

«Мы ожидаем, что в последние дни регистрации количество заявок на конкурс существенно увеличится», – подчеркнул Мансуров.

Как уточнили организаторы, участники, подавшие заявки, пройдут онлайн-тестирование 16-19 мая. После этого с 8 по 28 июня состоятся региональные этапы. Они будут организованы в формате хакатонов – соревнований, на которых IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов. Финал намечен на 28 июля.

Конкурс «Цифровой прорыв», который входит в линейку платформы «Россия – страна возможностей», стартовал 3 апреля.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре организации.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России.

Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.