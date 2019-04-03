Путин примет участие в открытии акции «Вахта памяти – 2019»

Президент Владимир Путин в четверг, 4 апреля, в Музее Победы на Поклонной горе примет участие в торжественном открытии всероссийской акции «Вахта памяти – 2019», сообщает пресс-служба Кремля.

«4 апреля в Музее Победы на Поклонной горе президент России примет участие в торжественном открытии всероссийской акции «Вахта памяти – 2019». Путин ознакомится с лучшими проектами общественных организаций – участников «Поискового движения России», реализованными на средства, выделенные в качестве президентских грантов, а также выступит на пленарном заседании перед участниками акции», – сообщили в Кремле, передает РИА «Новости».

В течение трех дней более 250 представителей поисковых объединений из 82 регионов России обсудят подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализацию государственной программы патриотического воспитания молодежи и организацию поисковых работ в 2019 году.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриоцентр» и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».