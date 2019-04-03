Менеджер Нурмагомедова ответил оскорбившему жену российского бойца Макгрегору

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался по поводу оскорбления жены спортсмена от ирландского атлета Конора Макгрегора.

«Парень оскорбил чью-то жену, высмеял ее убеждения и веру. Он не понимает, что тем самым оскорбляет полтора миллиарда мусульман. Религия и семья – это запретная тема. Ты облажался, Конор, посмотрим, что скажут медиа. Ты насильник и сука», – написал в своем Twitter менеджер.

Ранее СМИ сообщали, что Макгрегор находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии. По этим данным, ирландец был арестован, допрошен по этому делу и освобожден из-под стражи в январе.

Напомним, Конор Макгрегор назвал супругу российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова «полотенцем» в соцсетях, но после удалил свой пост. До этого ирландец называл россиянина «маленькой крысой».

В марте Конор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Его последним поединком был бой рамках турнира UFC 229 в США, в котором он проиграл Нурмагомедову за титул в легком весе.