Уткин заподозрил в организации нападения на себя Черчесова

Спортивный комментатор Василий Уткин заподозрил в организации нападения, в ходе которого ему брызнули в лицо из баллончика, главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Журналист связал произошедшее с его высказываниями в программе «Футбольный клуб» на YouTube.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», – написал Уткин в Telegram.

Он имел в виду свое заявление о том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов способен влиять на игроков национальной команды через агента Алана Агузарова, отмечает РИА Новости.

На вопрос радиостанции «Говорит Москва» о том, действительно ли он подозревает ли в организации нападения Станислава Черчесова, Уткин ответил: «Мне больше некого подозревать».

Журналист не намерен обращаться в правоохранительные органы, поскольку не хочет терять на это «кучу времени», заявил он в эфире радиостанции.

Журналист также сообщил, что он «почти в полном порядке» после пережитого нападения.

«Коллеги, я почти в полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в Telegram. Нападения и угрозы – будни журналистской жизни, и они лишены всякого смысла, если объект не понимает сразу за что. Я тоже понимаю, хоть и тугодум», – написал Уткин в Twitter.

Во вторник спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что неизвестный брызнул слезоточивым газом ему в лицо. Комментатор сообщил, что инцидент случился после тренировки футбольной команды «Эгриси». По его словам, «это время и место», где его «легко застать», так как бывает он там «практически всегда».