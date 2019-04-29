Иркутские приставы записали музыкальный клип для должников

Музыкальное видео с обращением «Долги растут, плати, не жди» появилось на страницах УФССП по Иркутской области в соцсетях, оно записано, чтобы мотивировать должников, заявила пресс-секретарь ведомства Анна Маркова.

Управление 25 апреля разместило на YouTube и в соцсетях клип с песней о должниках в рамках информационной акции ФССП «Узнай о своих долгах». Пресс-секретарь пояснила, что клип – это кавер на песню украинской группы KAZKA «Плакала». В нем снялись сотрудницы аппарата управления. Исполнила песню психолог УФСПП по Иркутской области Анастасия Рыжова, передает РИА «Новости».

«Сегодня люди в основном узнают актуальную информацию в соцсетях. И, конечно, наиболее популярно у пользователей видео. Мы решили, что таким нестандартным способом - записав музыкальное видео, мы сможем мотивировать должников заплатить свои долги или хотя бы поинтересоваться есть ли у них задолженности», – сказала Маркова.

Пресс-служба УФССП по Иркутской области отмечает, что в работе ведомства находятся 637 тыс. исполнительных производств на сумму 59 млрд рублей.

Ролик уже набрал более 9 тыс. просмотров.

Осенью глава ФССП Дмитрий Аристов сообщал, что разработан законопроект об информировании граждан о долгах через SMS или портал госуслуг.

Отметим, что на 1 октября 2018 года долги россиян составляли 3,8 трлн рублей.